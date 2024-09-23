Украинские войска совершили еще один прорыв границы с Россией

Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило управление коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы.

Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ".

Защитники поделились видео с проделыванием проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Где именно удалось прорвать участок границы с РФ, бойцы не сообщили.

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