В Литве состоятся учения с участием военных НАТО

В понедельник, 23 сентября, на трех полигонах Литвы начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024", сообщает Европейская правда.

В Вооруженных силах Литвы рассказали, что учения пройдут на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Швенченском районе (в Пабраде), полигонах в Кайряе (в Клайпедском районе) и в Казлу-Руде.

В учениях примут участие артиллерийские подразделения Сухопутных войск Литовской армии, а также военные и военная техника Сил передового базирования НАТО, дислоцированного в Литве, и 1 батальона 82 артиллерийского полка США.

По данным военных, на учениях будут тренировать и оценивать способность подразделений эффективно выполнять задачи по ведению огня с закрытых позиций, а также будут улучшать взаимодействие между объединенными подразделениями огневой поддержки союзников.

Во время учений на полигонах в Кайряе и в Пабраде состоятся боевые стрельбы из литовских и союзных артиллерийских систем и минометов, а на полигоне в Казлу-Руде состоятся тренировки специалистов по управлению совместной огневой поддержкой.

Кроме этого, 24 сентября Военно-морской центр координации морских спасательных работ организует учения "Штормовой хозяин 2024", во время которых будет скоординирована и проведена массовая эвакуация экипажа и пассажиров спасательного судна "Шакяй".

Военные рассказали, что во время учений будет смоделирована катастрофа в Балтийском море и с корабля будет эвакуировано более 120 человек, а в спасательной операции будут участвовать правительственные и неправительственные организации.

Напомним, в апреле Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.

В августе литовское правительство выделило еще 250 млн евро льготных кредитов для оборонной промышленности с целью привлечения большего количества инвесторов и развития сектора.