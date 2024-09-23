"Укрэнерго" зафиксировало рост потребления электричества в понедельник

В понедельник утром фиксируют рост уровня потребления электроэнергии. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 понедельника уровень потребления на 2,2% выше, чем в предыдущий рабочий день - 20 сентября. В воскресенье, 22 сентября, суточный максимум потребления соответствовал уровню предыдущего воскресенья – 15 сентября.

"Укрэнерго" просит потребителей по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы, а вечером потреблять электричество бережливо.

В понедельник, 23 сентября, запланированный импорт электроэнергии из соседних стран в Украину составляет 15 223 МВт-ч, экспорт не осуществляется.