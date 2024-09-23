В РФ приостановили мегапроекты сжиженного газа из-за санкций – СМИ

Американские и европейские санкции заставили российскую компанию Новатэк, крупнейшего в стране производителя сжиженного природного газа (LNG), заморозить два мегапроекта. Об этом в понедельник, 23 сентября, ссылаясь на собственные источники. Об этом пишет российская газета "Коммерсант", сообщает Лига.Бизнес.

Речь идет о "Мурманск LNG", который должен был стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа (три линии по 6,8 млн тонн каждая), и "Обь LNG" в арктическом порту Сабетта (две линии сжижения по 3 млн тонн каждая).

По данным издания, оба проекта приостановлены, активные работы ни на одном из них не ведутся. Неизвестно, когда "Новатэк" вернется к разработке этих проектов, так как компания сосредоточилась на достройке "Арктик LNG-2" и налаживании отгрузок с этого завода.

Из-за санкций приоритетным для "Новатэка" может стать строительство Обского газохимического комплекса. "Новатэк" хочет производить там аммиак и карбамид с последующим экспортом через Северный Ледовитый океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для экспорта карбамида нужны балкеры ледового класса, но их строительство проще, чем танкеров-газовозов.

LNG-заводы "Мурманск" и "Обь" должны были стать следующими после Арктик LNG-2 проектами Новатэка. Обский завод планировали строить в паре с Обским газохимическим комплексом.

Первая линия "Арктик LNG-2" построена, но экспорт из него усложнен из-за западных санкций.

2 ноября 2023 года Министерство финансов США включило "Арктик LNG-2" в санкционный список.

В июне 2024 года под американские санкции попали все остальные LNG-проекты "Новатэка".