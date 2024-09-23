Во Львове задержали чиновника, позволявшего "бесплатно" использовать заключенных

На Львовщине задержан руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, которое занимается 6 областями Украины. Чиновник за вознаграждение разрешал предпринимателям "бесплатно" использовать заключенных в производстве их продукции. Об этом говорится в сообщениях ДБР и СБУ, сообщает Левый берег.

Чиновник наладил коррупционную схему с компанией, которая занималась обработкой древесины на территории одной из исправительных колоний.

В частности, чиновник умышленно затягивал процесс заключения официальных договоров на выполнение хозяйственных работ, а оплату от бизнесменов получал наличными.

Он фактически "обложил данью" каждый кубометр древесины, которую частные подрядчики обрабатывали на территории этой колонии. В частности, в июле этого года к чиновнику обратился коммерсант, занимающийся заготовкой леса. Он предложил наладить обработку древесины в цехе, действующем на территории одного из исправительных заведений Львовщины. Чиновник ответил, что предприниматель сможет пользоваться мощностями цеха и использовать работу осужденных, если будет платить ему от 70 до 100 евро за каждый кубометр обработанной древесины.

"Абонплата" с июля по сентябрь составила более 2 тыс. евро.

Передачу денег чиновник назначил в одном из кафе в центре Львова. После получения взятки его задержали правоохранители и изъяли средства.

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание – до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Изучаются другие факты использования заключенных в подобных схемах.

По ходатайству ДБР суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 2 млн грн залога. Также фигурант уволен с работы.