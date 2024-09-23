"Укрзализныця" запустила Wi-Fi в скоростных поездах: какие условия доступа
"Укрзализныця" запустила систему Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Доступ к сети будут иметь все пассажиры, сообщает РБК-Украина.
В каких поездах можно воспользоваться Wi-Fi, рассказывает сайт "Укрзализныци".
Wi-Fi в поездах: какие условия доступа
"Укрзализныця" запустила в опытную эксплуатацию систему Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+, которые курсируют по всей стране. В частности, система доступа установлена в 16 поездах – в 10 поездах Hyundai, 2 поездах Skoda, 2 поездах Тарпан и 2 поездах с вагонами МПЛТ.
Получить доступ к Wi-Fi могут все пассажиры УЗ, которые путешествуют в поездах этого типа. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:
- включить Wi-Fi на своем устройстве;
- выбрать сеть под названием "Wi-Fi test".
После этого на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии. Одному пользователю предоставляется бесплатный 1 Гб трафика со скоростью интернета до 10 Мб/с.
Пока будет продолжаться опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi останется бесплатным для пассажиров.
Куда можно поехать поездами Интерсити и Интерсити+
Скоростные поезда Интерсити и Интерсити+ курсируют между крупными городами в Украине, а также к польской станции Перемышль. В частности:
- Интерсити+ №705 Киев - Перемышль;
- Интерсити+ №715 Киев – Перемышль;
- Интерсити+ №743 Киев – Львов;
- Интерсити №749 Киев – Ужгород;
- Интерсити №747 Киев – Тернополь;
- Интерсити №755 Киев – Луцк;
- Интерсити+ №732 Киев –Днепр;
- Интерсити+ №734 Киев – Днепр;
- Интерсити+ №720 Киев – Харьков;
- Интерсити+ №722 Киев – Харьков;
- Интерсити+ №724 Киев – Харьков;
- Интерсити №763 Киев – Одесса.
Напомним, мы писали, что продажа билетов на поезд Варшава-Львов, курсирующий через Раву-Русскую, возобновляется после короткого перерыва. Это один из самых популярных среди украинцев рейсов.
Ранее эксперт пояснил, что "Укрзализныця" убыточна не из-за грузов, а из-за роста операционных расходов.