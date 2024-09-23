В Молдове почти 60% украинских беженцев имеют работу

В 2024 году около 60% украинских беженцев трудоустроились в Молдове. Об этом свидетельствуют данные опроса и исследования Международной организации по миграции, сообщает Европейская правда.

Из трудоустроенных украинцев 44% получили постоянную работу, 10% стали временными или неформальными работниками и 4% работают удаленно или имеют пассивные источники дохода, будучи полностью финансово независимыми.

Согласно приведенным данным, мужчинам гораздо легче найти работу. В Молдове смогли трудоустроиться 82% украинцев и только 35% украинок. Уровень безработицы среди украинских женщин в пять раз выше, чем среди мужчин, 49% против 10%.

Почти половина украинских беженцев сообщили, что столкнулись с проблемами при поиске работы в Молдове. Более 60% отметили отсутствие возможностей трудоустройства, а 49% назвали проблемой языковой барьер. Третьей проблемой назвали отсутствие информации о работе и условиях трудоустройства вынужденных переселенцев.

Сбор статистки и опрос для исследования Международная организация по миграции проводила с апреля по июнь текущего года. Опросили 1892 респондента.

В марте 2024 года министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщал, что с начала полномасштабной войны в Украине, Молдова приняла более 1,4 млн украинцев. Более 115 тысяч граждан Украины остались в стране, остальные последовали транзитом в другие страны или вернулись в Украину.

Как сообщалось, около 62% украинских беженцев в Литве являются трудоустроенными.

А в Польше уменьшилось количество трудоустроенных украинцев по сравнению с прошлым годом.