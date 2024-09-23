Британская разведка: Российские войска продвинулись в Харьковской области

Основным направлением наступления российских войск остается Покровское в Донецкой области. Но они наступают и в Харьковской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

"Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его в качестве естественного оборонительного барьера и создать условия для будущих операций.

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По данным британской разведки, основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровске на востоке Украины. Россия, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска.

"Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки 22 сентября украинские Силы обороны отразили 162 боевых столкновения на разных направлениях.

Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском и Купянском направлениях, где враг совершил 23 атаки, в том числе возле Волчанска, Тихого, Петропавловки и других населенных пунктов. На Лиманском направлении украинские войска отразили 13 штурмов.

Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском направлении, где оккупанты совершили 35 атак.