В Украине тушат масштабные пожары в семи областях – ГСЧС

В Украине продолжается тушение 18 пожаров в 7 областях – Полтавской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Ровенской и Сумской. Об этом на брифинге проинформировал пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий, сообщает Укринформ.

"В Украине сейчас идет тушение 18 масштабных пожаров. В частности это - пожары в экосистемах, это и открытые территории, сухая трава, кустарники, сухостой, торфяные пожары, которые очень тяжело и долго ликвидируются, и также это - лесные пожары, в основном - лесная подстилка. Все это горит на площади более 1300 гектаров. Зафиксированы такие масштабные пожары в 7 областях Украины" , – заявил он. ﻿

Пресофицер отметил, что для ликвидации пожаров в этих областях сконцентрировано более 1300 пожарных ГСЧС и работает более 300 единиц техники спасательной службы.

В Полтавской области продолжается тушение 5 пожаров, общая площадь которых составляет 28 гектаров. Горят подстилка, торфяники, сухая трава вместе с кустарниками. Продолжается тушение этих пожаров.

В частности, в полтавском представительстве ГП "Леса Украины" загорелась лесная подстилка и пожар быстро распространился на площадь в 720 гектаров. Сейчас этот пожар локализован, наблюдается тление кустарников и пней. В результате этого пожара было повреждено 26 частных домов и 24 хозяйственных постройки.

В Донецкой области сейчас продолжается 1 пожар на общей площади 800 гектаров. Пока она локализована. Фактически там идет задымление от низовой подстилки и от пней.

В Киевской области продолжаются 3 пожара на общей площади более 13 гектаров. Хорунжий выразил мнение, что если ветер изменится и не будет пожара с севера, то в Киев последствия этих возгораний в виде дыма не дойдут.

В Ровенской области было зафиксировано 3 пожара на общей площади 75 гектаров. В частности, это идут пожары сухой травы, кустарников.

В Сумской области было зафиксировано 2 пожара на общей площади около 20 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Идет тушение торфа.

В Харьковской области было зафиксировано 2 пожара на общей площади 190 гектаров - это село Малиновка Чугуевского района. Сейчас там идет тушение лесной подстилки.

В Черниговской области было зафиксировано 2 пожара на общей площади более 190 гектаров. В частности, там был зафиксирован пожар торфа на территории площадью 5 гектаров и пожар торфа на площади 200 гектаров, горящий отдельными очагами.

Отвечая на вопрос, что затрудняет процесс тушения этих пожаров для пожарных, он пояснил, что одним из этих факторов являются безводные участки.

"Очень долго не было сильных осадков, и там, где часто работает ГСЧС, часто приходится на больших расстояниях подвозить или подавать через мощные пожарно-насосные станции воду на большое расстояние. Второй фактор – это заминирование территорий, особенно это касается прифронтовых участков или деоккупированных территорий .Третье - это обстрелы наших спасателей" , - проинформировал пресс-офицер.

Всего с начала этого года зафиксировано более 46 тысяч пожаров в экосистемах Украины, сообщил Хорунжий.

"У нас в этом году количество пожаров в экосистемах увеличилось более чем в 2 раза. Сейчас эта цифра составляет более 46 тысяч, из них более 1,5 тысяч - в лесах. В прошлом году было более 20 тысяч, из которых 395 - в лесах. 17 человек погибли на этих пожарах в экосистемах, травмированы 55 человек" , - отметил он.

По его словам, из зафиксированного в этом году количества пожаров в экосистемах 4800 возникли именно в результате боевых действий.

Пресофицер призвал людей соблюдать правила пожарной безопасности и ни в коем случае при таких погодных условиях не выжигать сухую траву.