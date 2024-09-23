"Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 48%

В "Укрэнерго" предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% – до 783,71 грн/МВт*ч. Тариф на передачу для "зеленой" металлургии предлагается установить на уровне 441,05 грн/мВт*ч. Об этом говорится в проекте тарифа, опубликованном "Укрэнерго". Окончательное решение будет принято Регулятором после процедуры открытого обсуждения, сообщает ExPro.

Почти 50% затрат и дальше, по расчетам системного оператора, будет занимать расходы на выполнение специальных обязанностей – 33,6 млрд грн с 77,1 млрд грн. Больше всего, 26 млрд грн, это расходы, связанные с исполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств.

Расходы, связанные с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических затрат электрической энергии в 2025 году, планируются на уровне 18 349 300 тыс. грн.

Приобретение необходимого объема электроэнергии с целью компенсации технологических затрат при ее передаче в 2025 году запланировано следующим образом:

- 20% объемов электрической энергии запланировано приобрести на рынке "в сутки вперед"/внутрисуточно по цене – 6 543,07 грн/МВт-ч (без НДС). Для расчета плановой цены была принята средневзвешенная цена РДН за I полугодие 2024 года согласно данным АО «Оператор рынка» - 3 871,64 грн/МВт-ч (без НДС), и увеличена на 69%, что равняется росту средневзвешенной цены РДН июня -июля 2024 года по июнь-июль 2023 года. Повышение обусловлено ростом с 01 июня 2024 года предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке в результате утверждения Постановления НКРЭКУ от 20 мая 2024 г. № 949;

- 77% объемов электрической энергии запланировано приобрести по двусторонним договорам по цене – 5 888,76 грн/МВт∙ч (без НДС). Для расчета цены была принята средневзвешенная цена РДН - 6 543,07 грн/МВт∙ч (без НДС), уменьшенная на 10%, основываясь на фактической разнице в ценах на рынке двусторонних договоров и РДН за первое полугодие 2024 года;

- 3% планируется приобрести на балансирующем рынке по цене РДН+30% в соответствии с формулой списания/начисления за небалансы электрической энергии, предусмотренной Правилами рынка, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 14.03.2018 № 307 (с изменениями). Прогнозируемая цена на 2025 год составит 8505,99 грн/МВт∙ч (без НДС).

Также, предложенный тариф на услуги по диспетчерскому управлению на 2025 г. составляет 104,7 грн/МВт*ч, что почти на уровне действующего тарифа (104,57 грн/МВт*ч)