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Американский оборонный гигант создаст линию по производству снарядов в Литве

Американский оборонный гигант создаст линию по производству снарядов в Литве
Фото: Defense Visual Information Distribution Service

Американский оборонный гигант Northrop Grumman планирует создать линию по производству боеприпасов в Литве для усиления оборонной промышленности этой страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник вице-президент компании Стивен О'Брайан подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Литвы в столице Вильнюсе, который предусматривает производство 30-мм боеприпасов на уже существующем государственном предприятии.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ожидает, что линия будет готова к запуску в течение года, и отмечает, что боеприпасы будут использовать для боевых машин пехоты страны-члена НАТО.

Это соглашение является продолжением аналогичного шага Германии, когда в начале года компания Rheinmetall AG объявила о намерении построить завод по производству артиллерийских снарядов. Литва ускоряет привлечение производителей оружия, чтобы укрепить свою безопасность в условиях растущих угроз после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Этот проект не только укрепит давние тесные отношения между Литвой и США, но и принесет пользу Литве и нашему региону в целом, которые, сталкиваясь с вызовами безопасности, стремятся уменьшить зависимость от длинных цепей поставок", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Напомним:

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