Оккупационная армия России успешно применяет относительно новую тактику и близка к созданию нескольких "котлов" для украинской армии в Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится репортаже корреспондента издания Financial Times.

Свой материал FT начинает с утверждения о том, что "Москва сумела воспользоваться решением Киева перенаправить свои войска в Курскую область".

Как пишет Миллер, Украина надеялась, что ее операция заставит Россию перебросить часть войск из Донецкой области, "однако этого не произошло".

С августа российские оккупанты продолжают медленное, но постоянное наступление и за это время они подошли к стратегически важному городу Покровск, а также приблизились к окружению Угледара.

Угроза окружения украинских войск образовалась на нескольких участках фронта.

"Мы видим формирование многих котлов" , — сказал FT Михаил Темпер — командир батареи 21-го батальона Отдельной президентской бригады ВСУ.

Журналист связывает успех армии РФ с несколькими факторами, главным из которых остается значительное преимущество России в численности войск и огневой мощи.

В публикации приводятся оценки некоторых украинских военных, по словам которых ВСУ иногда проигрывают россиянам по числу солдат в соотношении один к восьми, а в числе выстреливаемых снарядов — в соотношении один к десяти.

Кроме того, Россия учла многие свои ошибки и больше не ведет наступление при помощи масштабных механизированных колонн, которые могут уничтожать украинские дроны и артиллерия.

Вместо этого армия РФ прибегает к тактике, которую впервые опробовала на фронте ЧВК "Вагнер": многочисленные атаки небольшими пехотными группами.

Кроме того, украинские войска не могут противостоять ударам российских вертолетов и бомбардировщиков, которые несут управляемые авиабомбы. По словам одного из офицеров ВСУ, который воюет около Угледара, у Украины "здесь нет противовоздушной обороны".

На это накладывается отсутствие хорошо построенных укреплений ВСУ, пишет автор публикации.

Украинские военные эксперты говорят, что несмотря на поступательное движение армии РФ в Донецкой области, она продвигается там крайне медленно и ее успехи связаны с большим количество жертв. За много месяцев наступления россиянам удалось взять под контроль лишь несколько десятков километров, напоминают они.

Напомним, подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ прорвали еще один из участков российской границы.