Нардеп Одарченко незаконно попал в Румынию – прокурор

Объявленный в международный розыск народный депутат Андрей Одарченко, вероятно, сбежал из страны через границу из Румынией, заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания в понедельник, 23 сентября, сообщает Зеркало недели.

ВАКС рассматривает ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения депутату от "Слуги народа" с залога на заключение о страже и взыскании залога в бюджет.

Как пишет Центр противодействия коррупции, в Национальном антикоррупционном бюро выяснили, что депутат пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области.

В то же время законным образом сделать он этого не мог, поскольку сдал загранпаспорта.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в свою очередь уточнял ранее, что Верховная Рада не давала никаких разрешений на пересечение государственной границы народному депутату Андрею Одарченко: "Никаких командировочных заявлений, никаких разрешений на пересечение государственной границы" .

Отметим, что судебное разбирательство Андрея Одарченко находится на финальной стадии. В ноябре 2023 года Одарченко был задержан 21 ноября на попытке дать взятку Мустафи Найем в виде биткоинов. Он перечислил взятку в эквиваленте 50 тысяч долларов при содействии в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета. ВАКС арестовал депутата с возможностью выйти под залог 15 миллионов гривен и запретил ему уезжать из Киева без предупреждения.