В Умань уже приехали более 1500 паломников-хасидов – данные ОВА

В Умань прибыли уже более 1500 паломников-хасидов. Поэтому с сегодняшнего дня заработал особый режим въезда и передвижения по городу. Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает Левый берег.

"Умань. С сегодняшнего дня заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижение по городу. По сути процедуры контроля, как и в прошлом. Мы несколько усилились технически. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Несмотря на оговорки, сегодня уже более полторы тысячи паломников" , - сказал он.

Табурец отметил, что весь внедряемый комплекс мероприятий - для безопасности местных жителей и приезжих.

"Прошу к этому относиться с пониманием" , – добавил глава ОВА.

Ранее МИД Украины призвал хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош га-Шана из-за военной агрессии России.

В прошлом году в Умань на празднование Рош га-Шана (еврейского Нового года) приехало более 35 тысяч хасидов.