В Умань уже приехали более 1500 паломников-хасидов – данные ОВА
В Умань прибыли уже более 1500 паломников-хасидов. Поэтому с сегодняшнего дня заработал особый режим въезда и передвижения по городу. Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает Левый берег.
"Умань. С сегодняшнего дня заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижение по городу. По сути процедуры контроля, как и в прошлом. Мы несколько усилились технически. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Несмотря на оговорки, сегодня уже более полторы тысячи паломников", - сказал он.
Табурец отметил, что весь внедряемый комплекс мероприятий - для безопасности местных жителей и приезжих.
"Прошу к этому относиться с пониманием", – добавил глава ОВА.
Ранее МИД Украины призвал хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош га-Шана из-за военной агрессии России.
В прошлом году в Умань на празднование Рош га-Шана (еврейского Нового года) приехало более 35 тысяч хасидов.