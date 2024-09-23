Делегация МАГАТЭ проинспектировала Ровенскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ровенской атомной электростанции. Об этом заявила Государственная инспекция ядерного регулирования, сообщает Экономическая правда.
"20 сентября 2024 года в филиале "ОП "Ривненская АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" была проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Целью инспекции была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Проверка прошла без замечаний.