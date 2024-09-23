Журналистам The Times не показывали план победы Зеленского – источник в ОП

Журналистам издания The Times не показывали план победы, который украинский президент Владимир Зеленский представит своему коллеге из США Джо Байдену. Со ссылкой на источник в Офисе президента, сообщает Суспільне.

По словам собеседника издания, обнародованные СМИ детали – это обобщение авторов. Кроме того, источник заверил, что журналисты не видели не только документ, они тоже якобы не знают логики плана.

«Главное в плане победы, что он комплексный, в нем все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе, все в комплексе, что там указано» , – заявил источник.

По данным собеседника, план победы состоит из пяти пунктов. Первые четыре при условии согласования планируют реализовать с октября по декабрь. Пятый пункт должен начать исполнение после войны.

Источник издания не назвал деталей, но уточнил, что вопрос современного вооружения и наступления украинских войск в Курской области РФ действительно содержится в документе.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что план победы Украины предусматривает, что с октября по декабрь союзники примут ряд скорых решений. Если это выполнено, план должен сработать. Он также отметил, что в случае отсутствия его поддержки со стороны лидера США Джо Байдена, Украина продолжит жить по «плану Б», который делает уже годами.

В то же время, издание The Times написало, что план завершения войны в Украине президента Владимира Зеленского имеет четыре ключевых пункта. Журналисты рассказали об этих якобы четырех пунктах.