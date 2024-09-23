В Гааге начали рассматривать иск Украины касательно Крымского моста

В Гааге начались слушания по иску Украины против России в сфере морского права. Украина потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить другие незаконные действия РФ в Черном и Азовском морях, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания дело рассматривает Постоянная палата международного третейского суда.

Как заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, Россия "презирает международное право, пытаясь вернуться ко временам СССР, а к этому - Российской империи".

"Может ли одна страна в одностороннем порядке вывести большой водоем, целое море, из-под правового режима, установленного Морской конвенцией? Украина продемонстрирует, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным" , - заявил он.

Россия считает, что претензии Украины "безосновательны и бесперспективны". По словам россиян, Азовское море и Керченский пролив являются "внутренними водами" РФ, на которые не распространяется действие Морской конвенции.

Как отмечает DW, неизвестно, когда суд примет решение по этому делу, но, как правило, подобные процессы растягиваются на месяцы или даже годы.