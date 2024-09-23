США усилят свои войска на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки отправят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".﻿ Со ссылкой на Sky News, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

В Пентагоне сообщили, что США направят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и группировкой "Хезболла".

Подробности о том, сколько дополнительных сил будет развернуто и что им будет поручено делать, не сообщают.

Отмечается, что в настоящее время США разместили в регионе около 40 тысяч военных.