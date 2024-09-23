Партнеры собрали более $4 млрд на восстановление украинской энергетики - Блинкен

Страны G7, а также другие партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ собрали более $4 миллиардов на возобновление работы энергетической инфраструктуры Украины, которую пытается уничтожить Москва, сообщает Укринформ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате G7 плюс в Нью-Йорке относительно поддержки энергосектора Украины.

«Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, последние два года работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям» , - отметил глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что только за последние более двух лет, после полномасштабного вторжения России, «страны G7 плюс мобилизовали более $4 миллиарда», и этот процесс продолжается.

Так, по его словам, только за последний месяц о новых вкладах объявили Германия, Нидерланды и другие страны. В июне вице-президент США Камала Гаррис сообщила о выделении $500 миллионов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще $300 миллионов, увеличив вклад Америки в этом секторе до $1,8 миллиарда.

«Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение – это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние – ред.) месяцы» , - подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что Путин пытается использовать энергетику и холод как оружие в своих стремлениях покорить Украину.

«Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому наши страны каждый день работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму» , - добавил он.

Поэтому, по словам Блинкена, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить пострадавшую от российских ударов энергоинфраструктуру Украины.