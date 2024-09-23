В ООН установили новые доказательства массовых пыток украинцев

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток российскими властями против украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных украинских территориях и в Российской Федерации, сообщает Укринформ.

"Широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности" , - заявила Комиссия в своем последнем обновлении Совета ООН по правам человека.

Дальнейшее расследование этой комиссией ООН случаев пыток показало, что "российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль", а новые доказательства "подтверждают предварительное заключение Комиссии о том, что пытки, совершенные российскими властями, были широко распространены".

"Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предварительные выводы о систематическом характере этих действий. Одним из таких элементов является неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся заключенные из Украины.

Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины. Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб РФ к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией" , - сообщается на сайте Комиссии.

Также отмечается, что систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин в РФ "также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех указанных местах лишения свободы".

Кроме того, Комиссия приняла во внимание показания бывших заключённых о персонале тюрем в РФ. Доказательства также свидетельствуют, что "в некоторых местах лишения свободы приказы о жестоком обращении выдавались высшими должностными лицами российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер по прекращению такого поведения".

Комиссия также продолжила документировать "атаки с применением оружия взрывного действия на гражданские объекты в населенных районах, что приводит к разрушительным последствиям". В частности она расследовала атаки, от которых пострадали медицинские учреждения, объекты культуры, жилые дома и супермаркеты на подконтрольных Украине территориях.