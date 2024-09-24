Зеленский: Украина ближе к завершению войны, чем кажется

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил в интервью ABC News, сообщает Украинская правда.

"План победы – это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно" , – сказал он.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны" , – отметил президент.

В публикации отмечают, что Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Великобритании с призывом снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине России.

Вместе с тем правитель России Владимир Путин предупредил, что использование западного оружия для ударов по российским целям будет рассматриваться как серьезная эскалация войны и прямой вызов со стороны стран НАТО.

Просьба Зеленского появилась на фоне ожесточенных боев на востоке Украины, а также через несколько недель после операции Украины в Курской области России.

В интервью ABC News Зеленский сказал, что Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить... всю свою территорию" , – отметил президент.

Зеленский добавил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".