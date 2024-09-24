ISW: Россия демонстрирует незаинтересованность в реальных переговорах с Украиной

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия не принимает во внимание любые "мирные планы" и не заинтересована в них, намереваясь использовать понятие "переговоров" лишь для того, чтобы побудить Запад давить на Украину в вопросе уступок относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Украинская правда.

"Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинской власти и уничтожения украинского государства" , – говорится в отчете.

Зеленский заявил о "Плане победы", отметив, что Россия не заинтересована в завершении войны на любых разумных условиях и имитирует заинтересованность в переговорах.

Президент Украины подчеркнул, что Украина пригласила Россию принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии в этом мероприятии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил, что "нет альтернативы" российской победе в Украине, подтвердив нежелание России вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины.

Песков также назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или в любых "подобных саммитах".

"ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что Кремль будет использовать понятие "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на упреждающие уступки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины" , – отмечают аналитики.

Ключевые выводы ISW за 23 сентября