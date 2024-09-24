Close button

ISW: Россия демонстрирует незаинтересованность в реальных переговорах с Украиной

ISW: Россия демонстрирует незаинтересованность в реальных переговорах с Украиной
Фото: Рixabay

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия не принимает во внимание любые "мирные планы" и не заинтересована в них, намереваясь использовать понятие "переговоров" лишь для того, чтобы побудить Запад давить на Украину в вопросе уступок относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Украинская правда.

"Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинской власти и уничтожения украинского государства", – говорится в отчете.

Зеленский заявил о "Плане победы", отметив, что Россия не заинтересована в завершении войны на любых разумных условиях и имитирует заинтересованность в переговорах.

Президент Украины подчеркнул, что Украина пригласила Россию принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии в этом мероприятии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил, что "нет альтернативы" российской победе в Украине, подтвердив нежелание России вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины.

Песков также назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или в любых "подобных саммитах".

"ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что Кремль будет использовать понятие "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на упреждающие уступки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины", – отмечают аналитики.

Ключевые выводы ISW за 23 сентября

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 23 сентября и подтвердил потребность Украины в своевременной и непрерывной военной помощи со стороны США.
  • Кремль продолжает публично демонстрировать свою незаинтересованность в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинского государства.
  • В ночь с 22 на 23 сентября российские войска впервые нанесли авиаудары по городу Запорожье.
  • Как сообщается, недавно высокопоставленный командир Воздушно-космических сил России покончил с собой из-за конфликтов в руководстве своего подразделения.
  • Российские войска недавно продвинулись вблизи Глубокого, Купянска и Покровска. Украинские силы продвинулись в Курской области.
  • Российское правительство неофициально поддержало 23 сентября законопроект, который позволит российским властям штрафовать лиц, проводящих "пропаганду бездетности", что, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля, направленных на решение демографической проблемы России.

Новости

Популярные темы форума

analytics