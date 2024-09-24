Курс валют НБУ на 24 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 24 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 сентября, повысился на 1 коп до 41.3567 за 1 доллар.

Евро подешевел на 16 коп до 45.9928 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 55.0623 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 48.6635 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.7596 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.356 700 EUR Евро 45.992 800 GBP Фунт стерлингов 55.062 300 CHF Швейцарский франк 48.663 500 PLN Польский злотый 10.759 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.