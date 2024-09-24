Курс валют НБУ на 24 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 24 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 23 сентября, повысился на 1 коп до 41.3567 за 1 доллар.
Евро подешевел на 16 коп до 45.9928 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 55.0623 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 48.6635 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.7596 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.356700
|EUR
|Евро
|45.992800
|GBP
|Фунт стерлингов
|55.062300
|CHF
|Швейцарский франк
|48.663500
|PLN
|Польский злотый
|10.759600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.