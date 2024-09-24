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Курс валют НБУ на 24 сентября

Курс валют НБУ на 24 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 24 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 сентября, повысился на 1 коп до 41.3567 за 1 доллар.

Евро подешевел на 16 коп до 45.9928 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 55.0623 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 48.6635 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.7596 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.356700 +0.0086
EUR Евро 45.992800 --0.1558
GBP Фунт стерлингов 55.062300 +0.0797
CHF Швейцарский франк 48.663500 +0.013
PLN Польский злотый 10.759600 --0.0309

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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