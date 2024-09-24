РФ планирует увеличить расходы на войну в 2025 году – Bloomberg

Россия в 2025 году планирует увеличить расходы на оборону до 142 миллиардов долларов, или до 6,2% валового внутреннего продукта.﻿ Об этом пишет издание Bloomberg, которое ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ, сообщает Украинская правда.

"Прогнозируется, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составят около 40% от общего объема бюджетных выплат России в 2025 году, поскольку Путин продолжает переводить экономику на военные рельсы, а вторжение в Украину продолжается уже третий год.

Это больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику, согласно проекту бюджета, который, вероятно, вскоре будет представлен на рассмотрение российского парламента" , – пишет издание.

Согласно этому документу, правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году (в 2024 году на эту статью было запланировано 10,4 триллиона рублей).

По подсчетам Bloomberg на основе данных проекта бюджета, Россия планирует немного сократить военные расходы в следующие два года: до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% ВВП в 2027 году

Ожидается, что расходы РФ на засекреченные или неопределенные статьи вырастут до 12,9 триллиона рублей в 2025 году с первоначально запланированных 11,1 триллиона в этом году, оставаясь на уровне около 30% от общих бюджетных расходов.