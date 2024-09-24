Трамп назвал Зеленского "величайшим продавцом в истории"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президент Владимира Зеленского "величайшим продавцом в истории", сообщает Деловая столица.

Об этом Трамп заявил во время митинга в Пенсильвании перед Генеральной Ассамблеей ООН со ссылкой на Bloomberg.

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов" , — сказал Трамп.

Американский кандидат в президенты считает, что Зеленский "очень сильно" хотел бы, чтобы на выборах победила Камала Харрис. Но если он снова станет президентом США, то "постарается подтолкнуть" Украину и Россию к переговорам.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и Путину и скажу: "Вам нужно заключить соглашение, это безумие" , — сказал Трамп.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп действительно не знает, как остановить российско-украинскую войну.