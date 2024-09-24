Россия атаковала Полтавщину дронами: из-за обломков 20 населенных пунктов без света

Обломки сбитых российских ударных дронов повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, из-за чего без света остались 20 населенных пунктов, также повреждены частные дома, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин в Telegram.

По словам главы области, ПВО работала в Миргородском районе.

"Обломки вражеского БпЛА повредили несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет.

Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов".

Глава ОВА сообщил, что на месте работают все соответствующие службы, ситуация под контролем.