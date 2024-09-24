Россияне запустили по Украине более 80 "Шахедов": как отработали ВСУ

В ночь на 24 сентября российские войска запустили по Украине 81 беспилотник типа Shahed, а также несколько ракет разных типов. Силы ПВО сбили 66 "Шахедов", еще 13 – локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 85 средств воздушного нападения:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской области РФ;

одну ракету (тип устанавливается) из Курской области РФ;

81 ударный БплА типа Shahed из районов Курск и Приморско-Ахтарск (РФ).

Отмечается, что основным направлением удара – север и центр Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локационно потеряны в нескольких регионах Украины" , - говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.