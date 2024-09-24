Россияне запустили по Украине более 80 "Шахедов": как отработали ВСУ
В ночь на 24 сентября российские войска запустили по Украине 81 беспилотник типа Shahed, а также несколько ракет разных типов. Силы ПВО сбили 66 "Шахедов", еще 13 – локационно потеряны.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности россияне применили 85 средств воздушного нападения:
- одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской области РФ;
- одну ракету (тип устанавливается) из Курской области РФ;
- 81 ударный БплА типа Shahed из районов Курск и Приморско-Ахтарск (РФ).
Отмечается, что основным направлением удара – север и центр Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локационно потеряны в нескольких регионах Украины", - говорится в сообщении.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.