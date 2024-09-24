Генштаб: ВСУ остановили более 50 атак на Кураховском и Покровском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения, россияне штурмовали 11 направлений фронта, на Кураховском и Покровском направлениях защитники остановили 51 атаку врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Тихое состоялось два боевых столкновения.

Семь боестолкновений состоялось на Купянском направлении. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 19 атак противника в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

На Северском направлении Силами обороны остановлена одна атака неподалеку Федоровки.

Украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Противник штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении произошло 30 атак противника. Враг пытался продвигаться в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области на Времовском направлении противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.

За минувшие сутки на Ореховском направлении противник проводил одну атаку вблизи населенного пункта Новоандреевка Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг провел четыре неудачных штурма, получив отпор отступил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где за сутки враг применил 11 авиационных ударов, использовав при этом 15 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.