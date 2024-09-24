Блинкен о реформировании ООН: Нужно жить сейчас, а не в реалиях 1945 года

Организацию Объединенных Наций следует превратить в современный инструмент, который будет соответствовать реальным реалиям, а не миру образца 1945 года, когда была основана Организация. Так объяснил позицию США о необходимости реформы Совбеза ООН госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты стремятся адаптировать систему ООН, чтобы она отражала мир, который существует сегодня и будет существовать завтра, а не существовавший в 1945 году" , - подчеркнул глава американской дипломатии во время выступления на Саммите будущего в ООН.

В то же время, он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают решительно против ревизионизма.

"Мы не предпримем попыток уничтожить, ослабить или фундаментально изменить основные принципы Устава ООН – суверенитет, территориальную целостность, независимость. Мы продолжаем настаивать, что ни одно государство-член не имеет права перекраивать границы силой или репрессировать против собственного народа" , - подчеркнул Блинкен.

Он также выразил намерение противостоять идее о том, что страны могут отстаивать сферы влияния или диктовать другим свою волю. Кроме того, США будут жестко противостоять попыткам взорвать Всеобщую декларацию о правах человека и соответствующие международные договоры по правам человека, заявил Блинкен.

"Одно дело - оживить, реформировать, адаптировать Организацию к вызовам будущего, и совсем другое дело - пытаться изменить ее основную цель и принципы, которые важны для того, чтобы ужасы прошлого не повторились" , - отметил глава Госдепартамента США.

Напомним, Соединенные Штаты выступили с инициативой реформы Совета Безопасности ООН. В частности, американская сторона предлагает добавить два постоянных места для Африки, одно ротационное место для развивающихся малых островных, постоянное представительство для Латинской Америки и Карибского бассейна.

В настоящее время в Совбез ООН, состоящий из 15 членов, входят пять постоянных членов с правом вето – США, Великобритания, Франция, Китай и Советский Союз, место которого захватила Россия. Остальные десять непостоянных мест распределяются между регионами на ротационной основе. Три места предусмотрены для африканских государств, два – для Азиатско-Тихоокеанского региона, два – для Латинской Америки и Карибского бассейна, два – для Западной Европы и одно место для стран Восточной Европы.