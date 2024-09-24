Украинцам уже насчитали 23,6 млн грн по программе национального кэшбека – Федоров

В рамках программы "Национальный кэшбек" украинцам уже начислено 23,6 млн. грн. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По информации Федорова, за три недели бета-тестирования услуги украинцы получили на карточки 23,6 млн грн кэшбека.

Кроме того, за это время в рамках программы "Национальный кэшбек" открыто 1,6 млн карт. В программу присоединились 10 банков и 1 137 производителей.

Как сообщалось, в Украине 2 сентября 2024 официально запустили программу "Национальный кэшбек", которая позволит гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров.

Максимальная сумма компенсации по программе "Национальный Кэшбэк" составляет 3 тыс. грн в месяц. Вырученные средства можно будет потратить на услуги, задонатить на ВСУ или купить военные облигации.