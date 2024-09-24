Цены на нефть растут на фоне стимулирования китайской экономики
Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями, сообщает Enkorr.
Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры по поддержке рынка недвижимости.
"В конце концов, эти меры положительно скажутся на спросе на нефть. Снижение ставок будет способствовать экономике", – отмечает аналитик Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.20 по киевскому времени составляет $74,61 за баррель, что на $0,71 (0,96%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,59 (0,8%), до $73,9 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $0,81 (1,15%), до $71,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,63 (0,9%) до $70,37 за баррель.
Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что военный конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболлу" в Ливане.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Израиль втягивает регион в войну с "необратимыми" последствиями.
"Нефтяной рынок был озабочен тем, что рост напряженности в регионе влечет производителя нефти ОПЕК ближе к взаимодействию. Трейдеры также следят за погодой. Побережье Мексиканского залива под угрозой удара урагана до конца недели, поскольку в Атлантике усиливается неспокойная погода", - говорится в сообщении банка ANZ.
Американские нефтедобывающие компании в понедельник пытались эвакуировать персонал из нефтедобывающих платформ Мексиканского залива, поскольку, по прогнозам, второй крупный ураган через две недели негативно повлияет на морские нефтедобывающие месторождения. Несколько нефтяных компаний приостановили добычу.