В Ливане заявили о почти 500 погибших в результате израильского обстрела

В Ливане в результате израильских ударов 23 сентября погибли по меньшей мере 492 человека, заявили ливанские власти, сообщает Радио Свобода.

Министерство здравоохранения Ливана отметило, что в результате обстрелов погибли, в том числе 35 детей и 58 женщин.

Израильские военные предупредили жителей южного и восточного Ливана о необходимости эвакуироваться в преддверии расширения воздушной кампании против «Хезболлы», признанной в США террористической организацией.

Тысячи ливанцев сбежали с юга страны, а главная магистраль, ведущая из южного портового города Сидон, была переполнена автомобилями, направлявшимися в Бейрут.

Удары считают самыми масштабными со времен войны Израиля и проиранской ливанской группировки "Хезболла" в 2006 году. Нынешний конфликт вызвал опасения по поводу возможного расширения войны на Ближнем Востоке.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода