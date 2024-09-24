Россияне обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и 18 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 23 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram и Facebook.

"За 23 сентября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Краматорске и Удачном. Еще 18 человек в области за сутки получили ранения".

Оккупанты били по Богоявленке, Горняку, Кураховке, Курахово, Покровску, Шевченко, Мирнограде, Шаховом, Удачном, Краматорске, Лимане, Кривой Луке, Дружковке, Николаевке, Северске, Торецке, Константиновке, Марьинской, Гродовской и Часовоярской общинах.

Только за сутки захватчики разрушили 3 и повредили десятки частных домов и многоэтажек. Также повреждены два админздания, социальное учреждение, несколько инфраструктурных объектов, два промышленных здания, два предприятия и культовое сооружение.