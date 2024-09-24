Россияне усиливают обстрелы Покровска: жителей призывают эвакуироваться

В результате обстрелов 23 сентября в Покровске и Покровском районе Донецкой области получили ранения двое гражданских, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Покровской городской военной администрации.

"Прошедшие сутки под огнем находился как сам город, так и населенные пункты Покровского района. В результате обстрелов ранений получили 2 гражданских" , — говорят в ГВА.

В поселке Шевченко разрушен частный дом. Из-под завалов вытащили 64-летнюю женщину.

В жилом секторе Покровска значительные повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки. Сгорели 10 гаражей, огонь охватил 800 кв. м.

"С травмой грудной клетки, а также обеих рук в Добропольскую городскую больницу был доставлен покровчанин 1981 года рождения. За прошедшие сутки снова попало под обстрел и градообразующее предприятие, один человек погиб и еще один был ранен" , — добавляют в администрации.

ГВА отмечает, что обстрелы города усиливаются.

"Интенсивность вражеских ударов, направляемых российскими войсками на Покровск, становится все сильнее. Остаться в громаде крайне опасно! Эвакуируйтесь и берегите свои жизни" , — просят местных жителей.

Как сообщалось, глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что в социальных сетях распространяется видео о том, что якобы жители Покровской громады организуют митинги против украинских военных и конфликтуют с ними, и поэтому там будут принудительно эвакуировать население.