Украина призвала Испанию ускорить поставки ПВО и танков, РФ готовит новые обстрелы

Украина нуждается в ускорении поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) и танков. Российская Федерация готовится к новым масштабным обстрелам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Александра Балануца.

Во время встречи чрезвычайным и полномочным послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу Балануца призвал Мадрид ускорить поставку танков и комплексов ПВО.

"Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает масштабные обстрелы, готовится к новым террористическим атакам, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", - заявил заместитель министра.

В том же числе Балануца поблагодарил правительство Испании за уже оказанную поддержку, которая до конца 2024-го превысит 1 миллиард евро, а также:

пригласил партнеров к участию во втором Международном форуме оборонных индустрий в Киеве;

предложил Испании присоединиться к программе по восстановлению военных госпиталей.

Массированные обстрелы России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным обстрелам по территории Украины. В частности с начала текущего года враг совершил уже девять масштабных атак по энергетической инфраструктуре нашей страны.

В том же числе почти каждую ночь россияне применяют "Шахеды". В качестве примера, в ночь на 24 сентября, террористы запустили

одну баллистическую ракету "Искандер-М";

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

одну ракету, тип которой пока устанавливается;

81 ударный беспилотник.

В результате противовоздушного боя было сбито 66 ударных БпЛА.