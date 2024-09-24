ЕС меняет процедуру пересечения границы: что изменится для украинцев

С 10 ноября на территории Европейского Союза начнет работать новая IT-система EES (Entry-Exit System): правила на въезд в страны ЕС для украинцев изменятся. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров, сообщает Европейская правда.

Как известно, новая система автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.

Такую систему вводят потому, что это упростит пересечение границы, усилит безопасность с помощью биометрических документов и предотвратит использование фальшивых документов. Также это должно помочь в противодействии нелегальной миграции.

Эта система однократно будет фиксировать отпечатки пальцев и фото лица людей, пересекающих границу, и хранить их три года: штампы в паспорте уже не будут нужны.

Регистрация будет происходить автоматически через терминалы самообслуживания.

Поэтому, когда человек будет выезжать за границу, пограничники прежде всего будут брать биометрические данные, а если человек откажется предоставлять их – ему откажут в пересечении.

Далее при каждом последующем пересечении границы нужно будет сканировать свой паспорт в терминале самообслуживания.

В правительстве также отметили, что новые правила пересечения границы не означают отмены безвизового режима.

Напомним, недавно пресс-секретарь Европейской комиссии проинформировала, что к весне 2025 года в ЕС планируют ввести в действие систему EES и ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Как известно, Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливающее параметры новой системы, которая получила название ETIAS.

Сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за потребности в дополнительном финансировании и в техническом законодательстве, которое в конце концов приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но даты несколько раз приходилось переносить.

Новая схема предусматривает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен в случае предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.