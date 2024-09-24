Ситуация в Угледаре: россияне разрушили город и двигаются во фланг

Угледар, который ранее был удобным для обороны благодаря своему расположению на высоте, подвергся значительным разрушениям из-за активных ударов российскими управляемыми авиабомбами (УАБ). В результате врагу удалось продвинуться на фланги украинской обороны, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает его Telegram.

"Угледар. Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг", - заявил он.

По его словам, именно использование КАБ и авиации является единственным фактором, который позволяет вражеской пехоте двигаться вперед.

Ситуация в Угледаре

Генеральный штаб ВСУ в отчете от 24 сентября сообщил, что на Времивском направлении, вблизи Павловки и Угледара Донецкой области, противник предпринял восемь попыток захватить украинские позиции. Все атаки были успешно отражены украинскими защитниками.

Ранее аналитики Deep State отмечали, что российская армия пытается окружить Угледар. Они отметили ухудшение ситуации вокруг города, поскольку из-за отсутствия ротации 72 ОМБр командование было вынуждено привлечь резервы из сил Территориальной обороны, которые не смогли сдержать натиск врага. Это заставило штурмовой батальон расширить оборонительную полосу в районе боев.