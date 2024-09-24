Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ракетными ударами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник, что ночью нанесла авиаудар по центру "Хезболлы", уничтожив пусковые установки ливанской группировки, сообщает Укринформ.

Военные также утверждают, что израильские истребители поразили десятки целей "Хезболла" в нескольких районах на юге Ливана, в то время как вторичные взрывы свидетельствовали о том, что в атакуемых зданиях хранилось оружие.

В то же время "Хезболла" взяла ответственность за ночные ракетные обстрелы Израиля. Группировка заявила об атаке ракетами серии "Фади", целью которой был израильский завод по производству взрывчатых веществ.

Боевики отметили, что около 4:00 по местному времени они трижды атаковали завод по производству взрывчатки, а также аэродром "Мегиддо". Аэродром в основном используется в гражданских целях, говорится в материале.

Вдобавок к этому ЦАХАЛ заявил, что утром во вторник из Ливана по северу Израиля было выпущено более 65 ракет. По словам военных, около 10 ракет были запущены по районам восточнее Хайфы в 7:43 по местному времени, несколько из них были перехвачены средствами ПВО.

Медики проинформировали, что обломки сбитой ракеты нанесли легкие ранения 58-летней женщине, доставленной в больницу.

В Армии обороны Израиля также отметили, что в 9:36 по местному времени по Изреельской долине было выпущено пять ракет, некоторые из них были уничтожены, а остальные попали в открытую местность. Пострадавших нет.

Позже, в 9:42 по местному времени, по району Кирьят-Шмона было выпущено 50 ракет, сообщают израильские военные. Некоторые из этих ракет были перехвачены, однако другие упали в городе, повлекшие разрушение. Информации о пострадавших в результате атаки нет.

Пожарные занимаются тушением пожаров, возникших в результате обстрела в Кирьят-Шмоне.