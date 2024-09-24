В Ростовской области был атакован комбинат, где производят ракетное топливо - росСМИ

В российском городе Каменск-Шахтинский Ростовской области в ночь на 23 сентября был атакован комбинат Каменский. Об этом пишет издание РФ Astra со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

По данным ЦРУ, на этом комбинате производят топливо для ракетных двигателей.

Издание сообщает, что в ночь с 22 на 23 сентября в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области сработала ПВО. По данным источников Astra в службах региона, якобы, были сбиты две неустановленные ракеты. Журналисты предполагают, что речь идет о ракетах Нептун.

«При падении одной из сбитых ракет на территории предприятия была повреждена труба газоснабжения, также рядом загорелась трава» , — заявили российские источники и добавили, что пострадавших, якобы, нет.

Комбинат Каменский — одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского.

В 2011 году ЦРУ частично рассекретило данные о создании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2. По данным США, на комбинате в Каменске-Шахтинском производят композитное топливо для ракетных двигателей этого типа и размещаются испытательные установки.

Вечером 22 сентября в Ростовской области после взрыва начался пожар в районе порта Азов.

В ночь на 22 сентября сообщалось о работе ПВО в Ростовской области РФ из-за атаки беспилотника. Губернатор Василий Голубев заявил, что из-за падения обломков беспилотника в Миллеровском районе загорелась сухая растительность, а пострадавших и разрушений якобы нет.