Украина вернулась в двадцатку крупнейших мировых производителей стали

Украина поднялась с 21-го на 20-е место в рейтинге 71 страны, крупнейших производителей стали.﻿ Со ссылкой на "Укрметаллургпром", сообщает Экономическая правда.

За восемь месяцев 2024 года производство стали в Украине выросло на 30,7% в годовом выражении до 5,27 млн тонн.

По итогам довоенного 2021 года Украина занимала 14 место в мире по объемам производства стали. Уже в 2022 году года опустилась на 25 место.

Мировая выплавка стали за этот период составляет 1,25 млрд тонн, что на 1,54% ниже показателя января-августа 2023 года. Лидером здесь является Китай, где выплавка сократилась на 3,3% к январю-августу прошлого года до 691,41 млн тонн.

В глобальном рейтинге производителей чугуна Украина сохранила 13-ю позицию среди 40 стран с объемом производства 4,73 млн тонн (+21,1% к январю-августу 2023 года).

Всего с начала года металлургическими предприятиями стран мира произведено 937,28 млн тонн чугуна (854,58 млн тонн доменным способом и 82,70 млн тонн методом прямого восстановления), что на 2,28% ниже показателя января-августа 2023 года.

Первое место здесь также принадлежит Китаю: 577,7 млн тонн, что на 4,3% ниже показателя за восемь месяцев прошлого года.