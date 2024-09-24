В СНБО объяснили, почему военным запретили пользоваться Telegram

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) объяснили, что решение об ограничении использования мессенджера Telegram для военных и госслужащих приняли из-за потенциальной угрозы утечки информации.﻿ Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона, сообщает Армия Информ.

В частности, Коваленко уточнил, что мессенджером запретили пользоваться на служебных устройствах.﻿

«Никогда в отношении Telegram нельзя было дать гарантий, где хранится информация после вашей переписки, даже если вы стерли переписку с другим лицом. Часть серверов Telegram до сих пор находится на территории России, часть серверов предварительно находится в Дубае. Соответственно, контролируют ли эти серверы, имеют ли к ним доступ российские спецслужбы или нет — неизвестно» , — пояснили в СНБО.

Коваленко пояснил, что учитывая эту информацию, речь идет о запрете отправлять в Telegram служебные документы и коммуницировать о служебных делах.

Он также добавил, что военные с 2022 года прекратили пользоваться Telegram и перешли и используют преимущественно Signal и WhatsApp.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО уточнил, что использование Telegram для ведения официальных каналов государственных органов не запрещено.