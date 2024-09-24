Оккупанты могли атаковать Запорожье редкими УАБами - Defense Express

Российские оккупанты могли нанести удар по Запорожью авиабомбами ФАБ-500Т, при этом россияне используют их довольно редко. Со ссылкой на Defense Express, сообщает Новое время.

Российские оккупанты могли бить по Запорожью при помощи авиабомб ФАБ-500Т. Их враг использует довольно редко.

Журналисты обратили внимание на видео работы саперов возле Запорожья, которые обезвреживали российскую авиабомбу, вероятно, присутствует ФАБ-500Т. Ее россияне могли оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции.

По данным журналистов, ФАБ-500Т были созданы в советские времена и предназначены для применения при помощи разведывательно-ударных самолетов МиГ-25РБ.

Т в названии авиабомбы означает термостойкая. Так, корпус бомбы должен был выдерживать температурные нагрузки, поскольку МиГ-25РБ мог набирать скорость до 3000 километров в час.

Также издание сообщает, что ФАБ-500Т могла лететь на расстояние до 30−40 километров при условии необходимого разгона самолета-носителя. Теперь же УМПК позволяет бомбе лететь еще дальше.

Вероятно, россияне возобновили производство таких авиабомб на своих заводах, поскольку в марте пропагандисты публиковали соответствующие кадры.

Defense Express допускает, что при оснащении ФАБ-500Т унифицированным модулем планирования и коррекции радиус действия бомбы становится значительно больше, чем 70 километров — пока что это «стандартная» дальность полета для авиабомб оккупантов.

Ранее в сводке Института изучения войны сообщалось, что авиаудары по Запорожью, нанесенные Россией вечером 22 сентября и новая серия аналогичных ударов вечером 23 сентября, стали первым случаем, когда РФ сбросила на город УАБы. Это новое опасное развитие российских возможностей в применении управляемых авиабомб.