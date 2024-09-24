TikTok навсегда запретил аккаунты, связанные с государственными росСМИ
ТікТок удалил аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, за "участие в тайных операциях по оказанию влияния". Об этом пишет Sky News, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что это часть усилий соцсети по предотвращению дезинформации накануне ноябрьских президентских выборов в США, говорится в публикации.
Речь идет об аккаунтах медиагруппы "Россия сегодня", которая владеет информационными службами "РИА Новости" и "Спутник", а также "ТВ-Новости", материнской структуры телеканала RT.
В соцсети напомнили, что ранее доступ к аккаунтам был ограничен в Великобритании и ЕС, а их контент во всем мире был обозначен как контролируемое государством медиа.
Однако сейчас считается, что они запрещены навсегда.