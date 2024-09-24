В Чехии признали проблемы с некоторыми боеприпасами, которые получает Украина

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что некоторые из боеприпасов, которые получает Украина в рамках чешской "снарядной инициативы", могут быть некачественными, но такие случаи редки.﻿ Со ссылкой на ČTK, сообщает Европейская правда.

Накануне немецкое издание Handelsblatt опубликовало статью, в которой со ссылкой на украинских военных утверждает, что некоторые переданные Чехией снаряды содержали некачественные детонаторы.

Утверждалось, что Украина якобы направила Чехии письмо о том, что некоторые артиллерийские снаряды, поставляемые в рамках чешской инициативы, взрываются преждевременно, подвергая опасности украинских солдат и технику.

Комментируя эту публикацию, Чернохова сказала, что ни новый посол Украины в Чехии Василий Зварич, с которым она встречалась на прошлой неделе, ни доноры, оплачивающие закупки, не жаловались на поставленные боеприпасы.

"Мы знаем, что покупаем не только новые боеприпасы, но и старые, которые могут иметь потенциальные проблемы" , – сказала глава чешского Минобороны, добавив, что это "единичные случаи".

По мнению Черноховой, публикация Handelsblatt может быть направлена на то, чтобы создать у общественности впечатление, что с инициативой по боеприпасам что-то не так.

"Ни у кого из доноров нет никаких сомнений" , – заверила министр.

Напомним, в рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.