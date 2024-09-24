Военные пытаются подготовить Суджу к холодам - комендатура ВСУ

Вооруженные силы Украины пытаются подготовить Суджу Курской области РФ к холодам. Об этом заявил спикер комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«Комендатура старается помогать людям во всех их проблемах. В частности, обеспечивают их водой, хлебом, продуктами питания. Также была попытка наладить водоснабжение, но в связи с постоянными обстрелами КАБами и постоянной работой FPV-дронов вышел из строя генератор и в городе Суджа. Поэтому на сегодняшний день это невозможно» , — сказал спикер.

По его словам, сейчас водоснабжение в Судже прекращено из-за попадания в водонапорную башню. Однако в другом населенном пункте работает генератор, благодаря которому воду поставляют местным жителям.

Как отметил Дмитрашковский, Вооруженные силы Украины предоставляют жителям Курской области буржуйки, поскольку многие люди обеспокоены отсутствием печного отопления, ведь у большинства из них установлено газовое отопление.

Спикер также заявил, что Россия отказывается эвакуировать своих граждан из Курской области.