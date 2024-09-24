В Украине будут заочно судить главу ФСБ Бортникова и экс-сотрудников СБУ

В Украине будут заочно судить офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и бывших руководителей Службы безопасности Украины. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников.﻿ Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР), сообщает Новое время.

Как отмечают в ГБР, их обвиняют в разработке и реализации плана подавления протестов в Украине во время Революции Достоинства в 2013—2014 годах.

В частности работники ГБР и СБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении директора и 19 офицеров ФСБ, главнокомандующего войск Росгвардии, а также бывших председателя, первого заместителя председателя и начальника департамента СБУ.

Правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Также в ГБР опубликовали список подозреваемых:

директор ФСБ Александр Бортников;

бывший руководитель службы безопасности российского диктатора, сейчас — директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов;

начальник Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (второй службы) ФСБ генерал-полковник Алексей Седов;

заместитель начальника второй службы ФСБ — начальник управления защиты конституционного строя генерал-лейтенант Алексей Жало;

первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя второй службы ФСБ генерал-майор Сергей Егоров;

первый заместитель начальника департамента оперативной информации службы оперативной информации и международных связей ФСБ генерал-майор Владимир Павлик;

бывший сотрудник второй службы ФСБ, сейчас — заместитель начальника управления ФСБ по Москве, генерал-майор Андрей Яценко;

экс-глава СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Херсонской области Александр Якименко;

начальник департамента защиты национальной государственности СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Запорожской области Сергей Ганжа;

руководитель Антитеррористического центра при СБУ бывший генерал-майор и первый заместитель председателя СБУ.

В мае 2024 года директору ФСБ Бортникову и еще 20 генералам из российских спецслужб сообщили о подозрении.

Следователи ГБР при содействии СБУ собрали доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично главы ФСБ против Украины. Установлено, что Бортников разработал преступный план для подавления протестных акций украинцев в 2013—2014 годах с целью сохранения правящего в то время режима в Украине.

В ГБР отмечали, что одной из ключевых задач ФСБ РФ было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО, поскольку это угрожало захватническим планам РФ в восстановлении союзного государства и поглощении бывших советских республик.