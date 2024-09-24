В Украине будут заочно судить главу ФСБ Бортникова и экс-сотрудников СБУ
В Украине будут заочно судить офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и бывших руководителей Службы безопасности Украины. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР), сообщает Новое время.
Как отмечают в ГБР, их обвиняют в разработке и реализации плана подавления протестов в Украине во время Революции Достоинства в 2013—2014 годах.
В частности работники ГБР и СБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении директора и 19 офицеров ФСБ, главнокомандующего войск Росгвардии, а также бывших председателя, первого заместителя председателя и начальника департамента СБУ.
Правоохранители направили обвинительный акт в суд.
Также в ГБР опубликовали список подозреваемых:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- бывший руководитель службы безопасности российского диктатора, сейчас — директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов;
- начальник Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (второй службы) ФСБ генерал-полковник Алексей Седов;
- заместитель начальника второй службы ФСБ — начальник управления защиты конституционного строя генерал-лейтенант Алексей Жало;
- первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя второй службы ФСБ генерал-майор Сергей Егоров;
- первый заместитель начальника департамента оперативной информации службы оперативной информации и международных связей ФСБ генерал-майор Владимир Павлик;
- бывший сотрудник второй службы ФСБ, сейчас — заместитель начальника управления ФСБ по Москве, генерал-майор Андрей Яценко;
- экс-глава СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Херсонской области Александр Якименко;
- начальник департамента защиты национальной государственности СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Запорожской области Сергей Ганжа;
- руководитель Антитеррористического центра при СБУ бывший генерал-майор и первый заместитель председателя СБУ.
В мае 2024 года директору ФСБ Бортникову и еще 20 генералам из российских спецслужб сообщили о подозрении.
Следователи ГБР при содействии СБУ собрали доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично главы ФСБ против Украины. Установлено, что Бортников разработал преступный план для подавления протестных акций украинцев в 2013—2014 годах с целью сохранения правящего в то время режима в Украине.
В ГБР отмечали, что одной из ключевых задач ФСБ РФ было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО, поскольку это угрожало захватническим планам РФ в восстановлении союзного государства и поглощении бывших советских республик.