Берлин готовит встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера по поддержке Украины - СМИ

Менее чем за месяц до выборов президента США Джо Байден посетит Германию – во время его визита Берлин планирует пригласить также лидеров Франции и Британии, чтобы обсудить поддержку Украины.﻿ Об этом Spiegel рассказали в правительственных кругах Берлина, сообщает Европейская правда.

Президент США приедет в страну с визитом с 10 по 12 октября.

По информации издания, правительство также планирует пригласить в Германию президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране.

Встреча в так называемом формате "четверки", скорее всего, будет касаться прежде всего поддержки Украины.

Отмечается, что Байден также планирует посетить военную базу США в Рамштайне.

Это будет второй визит в Германию действующего президента США за время пребывания в должности – однако первый государственный.

Байден совершил свой первый двусторонний визит в Германию как президент США в 2022 году на саммите G7 в Эльмау в Баварии.

24 сентября во время выступления перед Генассамблеей ООН Байден заверил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не получит "справедливый и длительный мир".

Во время визита в США президент Владимир Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.