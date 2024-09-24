Генштаб: Оккупанты за сутки направили на Украину более 700 ударных дронов

С начала суток российские войска использовали для атаки на Украину более 700 ударных дронов﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 сентября, сообщает Деловая столица.

Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 57 авиаударов, сбросив 82 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 730 дронов-камикадзе и произвели более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник трижды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. В то же время авиация врага со стороны Шебекино (РФ) нанесла разрушительные удары управляемым авиационным бомбам по жилым районам и гражданской инфраструктуре Харькова (семь КАБ) и Волчанску.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Стельмаховки, Андреевки, Песчаного, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак. Вблизи Кругляковки еще идет бой.

На Лиманском направлении российские захватчики 22 раза атаковали позиции сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Заречного и Новосадового. Семь боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурмовых действия оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции вблизи Маньковки, Калиновки, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 10 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений в сторону Торецка и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Зеленого Поля, Новогродовки, Красного Яра, Николаевки и Мариновки. Наши защитники отразили 23 штурмовых действия врага. У Красного Яра еще идет бой. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 328 окупантов, из них 134 – безвозвратно. Также уничтожены пять танков, шесть ББМ и восемь автомобилей. Еще один танк, три ББМ, 11 артиллерийских систем и три автомобиля были повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 19 попыток прорвать нашу оборону вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Георгиевки, Дальнего, Константиновки и Екатериновки. Пятнадцать боестолкновений завершено, еще четыре – до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 52 человека. Также уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

На Времивском направлении противник восемь раз атаковал наши подразделения у Угледара, Павловки, Екатериновки и Водяного. Половину атак наши воины к этому времени отбили, еще четыре боестолкновения – продолжаются.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безуспешно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои деревни и города.