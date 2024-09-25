Российский удар по Кривому Рогу 21 сентября: количество жертв возросло

Умер мужчина, раненый в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 21 сентября, таким образом количество жертв этой атаки возросло до 4, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"В больнице умер 50-летний мужчина, раненый во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось".

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