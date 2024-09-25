Axios: Трампу сообщили об угрозах со стороны Ирана убить его

Сотрудники разведки проинформировали кандидата в президенты США Дональда Трампа о реальных угрозах его убить. Они исходили от Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Axios.

Как пишет издание, об этом во вторник, 24 сентября, сообщили представители предвыборного штаба Трампа. Так, директор по коммуникациям предвыборной кампании республиканца Стивен Чунг заявил, что сотрудники Управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали бывшего президента "относительно реальных и конкретных угроз со стороны Ирана убить его в попытке дестабилизировать обстановку и посеять хаос" в США.

"Сотрудники разведки установили, что эти постоянные и скоординированные атаки усилились за последние несколько месяцев, и сотрудники правоохранительных органов всех ведомств работают над тем, чтобы обеспечить защиту президента Трампа и отсутствие вмешательства в выборы" , - сказал Чунг.

В свою очередь представитель ODNI в электронном письме во вторник вечером подтвердил проведение брифинга, но отказался сообщить какие-либо подробности.

Что этому предшествовало

Выборы президента США в 2024 году ознаменовались всплеском политических угроз. В частности, на Трампа за это время было совершено два покушения. А в избирательном офисе вице-президента США Камалы Харрис в Темпе (штат Аризона) были произведены выстрелы, а сотрудники избирательной комиссии подверглись нападениям.

Axios уточняет, что американские чиновники считают Иран самой большой угрозой для предстоящих выборов в ноябре. На прошлой неделе следователи США заявили, что иранские "злонамеренные киберпреступники" отправили электронные письма соратникам по предвыборной кампании президента Джо Байдена с "непубличными материалами", украденными из кампании Трампа летом.

Также издание напоминает, что на прошлой неделе ФБР, CISA и ODNI в совместном заявлении сказали, что летняя кибератака, которая произошла перед тем, как Байден приостановил свою кампанию, является "примером многостороннего подхода Ирана" к "разжиганию раздора и подрыву доверия" к избирательному процессу в США.

Кроме того, на прошлой неделе представитель предвыборного штаба вице-президента Камалы Харрис заявил, что команда сотрудничала с властями с тех пор, как ей стало известно, "что лица, связанные с предвыборным штабом тогдашнего Байдена, были среди предполагаемых жертв этой иностранной операции по оказанию влияния" после того, как их личные электронные письма были взломаны.